Emine Erdoğan, "Büyüklerimiz Değerlerimiz Projesi"nin tanıtımına katıldı

Emine Erdoğan Bağcılar’da katıldığı Büyüklerimiz Değerlerimiz Projesi'nin tanıtım toplantısında “2002 yılında 63 resmi huzurevinde 4 bin 952 yaşlımıza hizmet veriliyordu. Bu sayı, 2023 yılı Aralık ayı itibarıyla 17 bin 542 kapasiteli 168 resmi huzurevinde 14 bin 644 yaşlımızın ev sahipliğine ulaşmış durumda” dedi.