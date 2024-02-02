Emine Erdoğan, "Büyüklerimiz Değerlerimiz Projesi"nin tanıtımına katıldı
Emine Erdoğan Bağcılar’da katıldığı Büyüklerimiz Değerlerimiz Projesi'nin tanıtım toplantısında “2002 yılında 63 resmi huzurevinde 4 bin 952 yaşlımıza hizmet veriliyordu. Bu sayı, 2023 yılı Aralık ayı itibarıyla 17 bin 542 kapasiteli 168 resmi huzurevinde 14 bin 644 yaşlımızın ev sahipliğine ulaşmış durumda” dedi.
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