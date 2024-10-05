Esra Erol şüpheli ölümü aydınlattı! Esra Erol’da şüpheli ölümde korkunç detay!
ATV’nin beğeniyle takip edilen reyting rekortmeni programlarından Esra Erol’da bu hafta yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol’da bu hafta Betül Yorulmaz ve Veysel Yorulmaz’ın konusu ele alındı. Veysel Yorulmaz’ın ölüm anları programa damga vurdu. Betül Yorulmaz, eski eşinin 'şüpheli bir şekilde' öldüğünü ileri sürdü. Esra Erol ve ekibi ise bu şüpheli ölümü araştırdı ve korkunç bir detaya ulaştı. İşte Esra Erol’un programına damga vuran o anlar!
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