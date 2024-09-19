Video Haber Görüntü Düzce’den! Kamyon sürücüsü ambulansa dakikalarca yol vermedi
Görüntü Düzce’den! Kamyon sürücüsü ambulansa dakikalarca yol vermedi

Görüntü Düzce’den! Kamyon sürücüsü ambulansa dakikalarca yol vermedi

19.09.2024 | 20:15

Düzce’de yaralı taşıyan ambulansa dakikalarca yol vermeyen kamyon sürücüsüne para cezası uygulandı.

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