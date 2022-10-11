Video Haber Hasan Basri Yalçın | Hakların gerçekçi garantisi siyasettir
Hasan Basri Yalçın | Hakların gerçekçi garantisi siyasettir

Hasan Basri Yalçın | Hakların gerçekçi garantisi siyasettir

11.10.2022 | 14:29

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Hasan Basri Yalçın'ın 11.10.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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