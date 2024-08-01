İran-İsrail doğrudan çatışır mı? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi | Video
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için gittiği Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehit edilen Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin ölümü dünya gündemine bomba gibi düştü. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Ali Semin, konuyu detaylarıyla A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
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