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İstanbul'da metro ve metrobüs duraklarında izdiham

İstanbul'da metro ve metrobüs duraklarında izdiham

19.02.2025 | 18:44

İstanbul'da etkisini gösteren yoğun kar yağışı, toplu taşımada büyük aksamalara neden oldu. Gayrettepe ve Mecidiyeköy metro duraklarının aktarma noktarında izdiham yaşandı.

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