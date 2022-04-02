Video Haber Melih Altınok | Putin dolar çarkını kırarsa dünyayı değiştirebilir
Melih Altınok | Putin dolar çarkını kırarsa dünyayı değiştirebilir

Melih Altınok | Putin dolar çarkını kırarsa dünyayı değiştirebilir

02.04.2022 | 14:12

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Melih Altınok'un 02.04.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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