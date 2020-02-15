Son dakika! Balıkesir'de silahla dehşet saçan motosikletli kamerada: 1 yaralı | Video

Son dakika haberi... Balıkesir'de taksicilik yapan M.D.'nin yanına yaklaşan motosikleti tarafından tabancayla kurşunlanarak yaralandığı analara ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Balıkesir'de Vicdaniye Mahallesinde meydana gelen olayda 1 kişi silahla vurularak yaralandı. Edinilen bilgiye göre aralarında husumet bulunan M.G. isimli şahıs taksicilik yapan M.D.'yi aracına binerken önce tüfekle, ardından ise silahla vurarak yaraladı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde motosikletli iki kişinin park halindeki taksinin yanına yanaştığı ve sürücü koltuğuna binen M.D.'ye bir kişinin önce tüfekle ateş ettiği, tutukluk yapan tüfeği bırakarak arkadaşından aldığı silahla tekrar ateş ettiği görüldü. Olayla ilgili çalışma yapan Asayiş Büro amirliğine bağlı ekipler olaya karışan kişilerle birlikte toplam 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.



Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 3 adet silah,i 1 adet tüfek ve bunlara ait fişek ve mermi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.