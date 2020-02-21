Son dakika! Rusya İdlib'de ne yapmaya çalışıyor? Şimdi İdlib'de neler oluyor? | Video
Son dakika haberi... İdlib'de rejimin sivil katliamlarını durdurmak için başlatılan harekatta son durum ne? Şu anda İdlib'de yaşanan gelişmeler neler? Muhaliflerin ilerlemesi sürüyor mu? ABD ve Avrupa'nın İdlib harekatına bakışı ne? Rusya İdlib'de rejim güçleriyle beraber ne yapmaya çalışıyor? Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, İsdlib'deki son gelişmeleri ve Türkiye'nin A, B, C planları hakkın yorumlarda bulundu.
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