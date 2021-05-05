Video Haber Yavuz Donat | Hepsi gerçek

Yavuz Donat | Hepsi gerçek

Yavuz Donat | Hepsi gerçek
05.05.2021 | 10:45

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OTOMATİK OYNAT

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Yavuz Donat'ın 05.05.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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