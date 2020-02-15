Hercai 32. Bölüm tamamı (14 Şubat 2020 Cuma) tek parça izle! İntikamı bitiren şok karşılık | Video

atv'nin Cuma akşamlarının rakipsiz tek galibi Hercai 32. Bölüm'le yine ekranlara damgasını vurdu! Miran ile Reyyan'ın intikamla başlayan imkansız aşkında mutlu son yakın! İşte Hercai'nin 14 Şubat 2020 Cuma Sevgililer Günü'nde yayınlanan ve milyonları ekran başına kilitleyen 32. Son Bölüm'de Miran'ın Reyyan'a yaptığı aşk dolu romantik 14 Şubat Sevgililer Günü sürprizi ve yaşananlar...

HERCAİ 32. BÖLÜM (14 ŞUBAT 2020 CUMA) TAMAMI TEK PARÇA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Reyyan ve Miran İstanbul'da!

Hercai 32. Bölümünde #istanbulumsensin etiketiyle her zaman çekildiği mekânın dışına çıktı. Başrol oyuncuları Ebru Şahin ve Akın Kınözü Mardin'den İstanbul'a geldi. Reyyan ve Miran'ın İstanbul'un en güzel yeri boğaz kenarında çekilen sahneleri ekran başındaki izleyiciye görsel şölen yaşattı.

Miran'dan Reyyan'a Büyük Sürpriz!

Sevgililer gününde Miran, Reyyan'ı da alarak uçağa bindirdi. Hiçbir açıklama yapmadı. Hayatında ilk defa uçağa binen Reyyan, nereye gittiğini bilmeden Miran'ın sürprizini büyük bir merakla bekledi. Son ana kadar İstanbul'a gittiğini bilmeyen Reyyan'ın kalbi kalbi duracak gibiydi.

"Yere serilmiş gökyüzü gibi!"

İstanbul'a ilk defa gelen Miran denizi de ömründe ilk defa gördü. Bu güzelliği tanımlayacak cümleleri tek kelimenin için sığdırdı Reyyan. Gözlerini İstanbul boğazının güzelliğinden alamadı. Bu güzel şehrin talihsizlikler yaşamış güzeller güzeli bir kadına benzetildiğini anlatan Miran, Reyyan'ı İstanbul'a benzetti.