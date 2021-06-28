Video Kalp Yarası Kalp Yarası 1. Bölüm (28 Haziran 2021 Pazartesi) Son Fragmanı yayınlandı izle!

Kalp Yarası 1. Bölüm (28 Haziran 2021 Pazartesi) Son Fragmanı yayınlandı izle!

Kalp Yarası 1. Bölüm (28 Haziran 2021 Pazartesi) Son Fragmanı yayınlandı izle!
28.06.2021 | 13:53

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Kalp Yarası 1. Bölüm 28 Haziran 2021 Pazartesi Son Fragmanı yayınlandı izle! 00:45
Kalp Yarası 1. Bölüm (28 Haziran 2021 Pazartesi) Son Fragmanı yayınlandı izle! 28.06.2021 | 13:53
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atv'nin heyecanla beklenen yeni dizisi Kalp Yarası'nın 1. Bölüm Son Fragmanı yayınlandı... "Hazır mısın gelin hanım?"

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Ferit Sancakzade, Antakya'nın köklü ailelerinden birinin el üstünde tutulan veliahdıdır. Ayşe ise hayatta kendi ayakları üzerinde durmayı başarmış, İstanbul'da yaşayan, hayat dolu bir genç kızdır.

Ailesinin tercihi Varoğlu Ailesi'nin kızı Hande ile evlenmek üzere olan Ferit, düğün öncesi gerçeklerle yüzleşir ve dünyası altüst olur. İhanetle sarsılan Ferit'in yolu, Ayşe'yle kesişir. İkili, tesadüfi tanışmalarının ardından kendilerini zorlu bir evlilik oyununun içinde bulurlar.

Medeniyetlerin beşiği olan kadim bir toprakta, Antakya'da geçen hikâye, dostluğun aşkla, geçmişin gelecekle, tutkunun sabırla sınanmasıyla gerçek bir aşk hikâyesine dönüşür.

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