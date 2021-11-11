Kalp Yarası 20. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

Yapımını Süreç Film’in üstlendiği, atv’nin sevilen dizisi Kalp Yarası, her yeni bölümüyle sosyal medya gündeminin zirvesinde yer alıyor. Dizinin başrol oyuncuları Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin performanslarıyla göz doldururken “AyFer” çifti hayranların gönlünde taht kuruyor.

Kalp Yarası'nın Pazartesi akşamı ekrana gelen 19'uncu bölümünde de gelenek bozulmadı ve #KalpYarası ile bölüm etiketi #YeniHayatımız Twitter gündeminin üst sıralarında yer aldı. Yalnızca Türkiye gündemiyle sınırlı kalmayan dizi, Panama, Brezilya ve dünya gündemine de girmeyi başardı. Kalp Yarası her yeni bölümüyle farklı bir ülkede ve dünya gündeminde kendine yer buluyor.