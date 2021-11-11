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Kalp Yarası 20. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 11.11.2021 | 10:49
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Kalp Yarası 19. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 08.11.2021 | 11:51
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Kalp Yarası son bölümde Ferit'ten Ayşe'ye ''Bebeğin Beşiği Çamdan'' ninnisi 02.11.2021 | 11:37
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Kalp Yarası 18. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 01.11.2021 | 11:09
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Kalp Yarası 18. Bölüm fragmanı yayınlandı izle! | Video 29.10.2021 | 16:04
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Kalp Yarası 17. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 25.10.2021 | 12:46
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Kalp Yarası 17. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! 21.10.2021 | 11:07
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Kalp Yarası 15. Yeni Bölüm 3. Son Fragmanı yayınlandı izle! 11.10.2021 | 13:36
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Kalp Yarası 14. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 04.10.2021 | 13:49
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Kalp Yarası 13. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 27.09.2021 | 14:10
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Kalp Yarası 12. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 20.09.2021 | 11:16
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Kalp Yarası 11. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 13.09.2021 | 14:21
Yapımını Süreç Film’in üstlendiği, atv’nin sevilen dizisi Kalp Yarası, her yeni bölümüyle sosyal medya gündeminin zirvesinde yer alıyor. Dizinin başrol oyuncuları Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin performanslarıyla göz doldururken “AyFer” çifti hayranların gönlünde taht kuruyor.
Kalp Yarası'nın Pazartesi akşamı ekrana gelen 19'uncu bölümünde de gelenek bozulmadı ve #KalpYarası ile bölüm etiketi #YeniHayatımız Twitter gündeminin üst sıralarında yer aldı. Yalnızca Türkiye gündemiyle sınırlı kalmayan dizi, Panama, Brezilya ve dünya gündemine de girmeyi başardı. Kalp Yarası her yeni bölümüyle farklı bir ülkede ve dünya gündeminde kendine yer buluyor.