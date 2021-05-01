Kardeşlerim 11. Yeni Bölüm (1 Mayıs 2021 Cumartesi) Son Fragmanı yayınlandı izle! Şoke eden sinsi plan

atv Kardeşlerim 11. Yeni Bölüm Son Fragmanı yayınlandı... "Sen Ömer'e hiç mi söylemeyeceksin, Suzan Hanım'ın gerçek anası olduğunu!"

Kardeşlerim 11. Bölüm'de neler olacak?

"Neyim olursa ol ama hayal kırıklığım olma, orası çok kalabalık, tanıyamam…"

Kadir, Ömer'i hapisten kurtarmak için zor bir karar vermek zorunda kalır. Harika, Asiye'yi okuldan attırmak için sinsi bir plan yapar. Doruk'un ise bu olaya tavrı herkesi şaşkına çevirir. Şengül, Ömer'in Suzan'ın oğlu olduğunu öğrenir ve bu gerçeği kanıtlama derdine düşer. Ömer zengin olursa, hayatları kurtulacak hayaliyle yeni entrikalar peşine düşerken, herkesin hayatını etkileyecek hamleler yapar.