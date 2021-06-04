Kardeşlerim 16. Yeni Bölüm Son Fragmanı yayınlandı izle! Tüm dengeler değişiyor...
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atv Kardeşlerim 16. Bölüm Son Fragmanı yayınlandı! "Biri bunun hesabını çok kötü verecek!"
Kardeşlerim 16. Bölüm'de neler olacak?
"Işığı görmek için karanlığa meydan okumak gerek!"
Tolga'nın Asiye'ye yaptığı sinsi planın bedeli ağır olacaktır. Kadir, kardeşine yapılan iftiranın peşini bırakmaz. Tolga'yla iş birliği içinde olan Harika hiç beklemediği şekilde zor bir durumda kalır. Akif'in yaptığı planlar sonucunda Suzan beklenmedik bir sonla karşı karşıya kalır. Akif'in keyfi yerinde, istediği gibi planlarını uygulamışken, Doruk'a ansızın gelen bir mail tüm dengeleri değiştirecektir.
Kardeşlerim, yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!