Video Kardeşlerim Kardeşlerim 9. Bölüm (17 Nisan 2021 Cumartesi) 2. Son Fragmanı yayınlandı izle! Şok aşk itirafı...

Kardeşlerim 9. Bölüm (17 Nisan 2021 Cumartesi) 2. Son Fragmanı yayınlandı izle! Şok aşk itirafı...

Kardeşlerim 9. Bölüm (17 Nisan 2021 Cumartesi) 2. Son Fragmanı yayınlandı izle! Şok aşk itirafı...
17.04.2021 | 11:59

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atv Kardeşlerim 9. Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı! "Senden hoşlandığımı söyleyecektim..."

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Kardeşlerim 9. Bölüm'de neler olacak?

"Senden hoşlandığımı söyleyecektim..."

Hastaneye kaldırılan Orhan'ın durumu kritiktir. Kocasını kaybetme korkusuyla deliye dönen Şengül, olanların suçunu çocuklara atar ve onları evden kovar. Berk, gözaltına alınır. Çocuklar amcalarına bir şey olacak korkusu yaşarken bir de sokakta kalınca, çaresiz İstanbul'u terk etmeye karar verirler. Akif ise Berk'i kurtarmak için bir plan peşindedir. Kadir'i ikna edemeyeceğini bildiğinden Ömer ile görüşmeye karar verir. Ömer'in vereceği karar kardeşlerin kaderini etkileyecektir.

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