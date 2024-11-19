Kuruluş Osman 171. bölüm fragmanı yayınlandı | Video

atv ekranında yayınlanan altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve seyirciden büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesecek olan 171. Bölümü, 20 Kasım Çarşamba akşamı 20.00’de ekrana gelecek.