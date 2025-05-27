Video Kuruluş Osman Kuruluş Osman 193. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video
Kuruluş Osman 193. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video

Kuruluş Osman 193. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video

27.05.2025 | 13:53

Osman Bey, Claudius'un Mudurnu hamlesini öğrenir öğrenmez vakit kaybetmeden Göynük'te karargâh kurar. Fethin başarıyla gerçekleşmesi için hazırlıklara başlarken, içeride bir hain olabileceğinden şüphelenmektedir. Bu yüzden sadece dış düşmana değil, iç tehditlere karşı da plan geliştirir. Osman Bey, Alpleri içindeki hanini bulabilecek midir?

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