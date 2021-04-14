'Kuruluş Osman'da heyecan dolu sahne: Osman Bey, Dündar Bey'i infaz etti! | Video
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ATV'nin fenomen dizilerinden 'Kuruluş Osman'ın 54'üncü bölümünde yine heyecan doruktaydı. 54'üncü bölümde ihanetini itiraf eden Dündar Bey, Osman bey tarafından infaz edildi. 'Kuruluş Osman'ın aksiyon dolu bu sahnesi ise sosyal medyaya adeta damga vurdu. İşte büyük ilgi gören o sahne...