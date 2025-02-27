Kuruluş Osman'da 182'nci bölüm: Yoksa Halime ben miyim?
Kuruluş Osman’ın soluksuz takip edilen 182’inci bölümüne Sofia’nın, Osman Bey ve Bala Hatun’a yıllar önce öldü bildikleri kızları Halime’yi göstermesi damga vurdu.
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