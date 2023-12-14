Yunus Emre: “Merhametimiz de gazabımız da yalnız Allah rızası için olanda kıymetlidir!”
‘Kuruluş Osman’ın 140. Bölümünde Osman Bey, Hz. Yunus Emre’yi Yenişehir’de divanda yemeğe davet etti. Yunus Emre, Osman Bey’e ve alplarına Peygamber Efendimiz’den bir kıssa anlattı.
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