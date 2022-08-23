Bir Küçük Gün Işığı Özel Tanıtım... "Kaybolmuşum ben araftayım, ihanetin kavgasındayım..." | Video

Yeni sezonda ATV ekranlarında yayınlanacak olan Bir Küçük Gün Işığı dizisi için heyecan dorukta! Bir Küçük Gün Işığı’nın yapımını NGM, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendi. Dizinin başrollerinde Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz Mete, Azra Aksu, Güneş Hayat, Yılmaz Bayraktar, Beren Kotan, Gizem Ünsal ve Yiğit Yapıcı gibi isimler yer aldı. Bugün dizinin yeni tanıtımı ekranlara geldi. İşte merakla beklenen Bir Küçük Gün Işığı’ndan ilk kareler!