'Bozkır Arslanı Celaleddin' 3. bölüm fragmanı... "Bu savaşı başlamadan bitireceğim," | Video
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'Bozkır Arslanı Celaleddin' 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm Cuma 20:00'de ATV'de!