Esra Erol'da Türkiye'nin konuştuğu tepki çeken çirkin teklif! '50 Bin TL verirsen...' | Video

atv'nin sevilen programı Esra Erol'da canlı yayındaki 50 Bin TL'lik çirkin teklif etki çekti! Esra Erol'da canlı yayına katılan Gülay Teyze, oğlu ve gelinin çocuklarına bakmadığı söyledi. Gülay Teyze, gelini ve oğlunun çocukların ancak 50 Bin TL'sini verirlerse görebileceklerini açıkladı. Gülay Teyze'nin bu 50 Bin TL'lik teklifi ise tepki çekti.