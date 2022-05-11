Oğlum 13. Bölüm fragmanı yayında! “Hepsi benim suçum”

Oğlum yeni bölüm her Çarşamba günü Show TV ekranlarında yayında! Oğlum yeni bölüm fragmanı heyecanı doruğa taşıyor. Bu defa Melike ve İlyas kızları Ceren ile aynı çıkmaza düşecektir. Ancak Sedat ve Demet iz peşindedir. Oğlum 13. Bölüm fragmanı seyirci ile buluştu. İşte Show TV Oğlum yeni bölüm fragmanı izle!

Başrollerini Canan Ergüder, Nihal Yalçın, Songül Öden, Timur Acar ve Serhat Teoman gibi isimlerin paylaştığı Oğlum dizisi yeni bölümü ile yayında olacak. İki ailenin çocuklarının kaderleriyle mücadelesini konu alan Oğlum 13. Bölüm fragmanı yayınlandı. Oğlum yeni bölüm fragmanı izle!