Şampiyon 30. Bölüm (16 Temmuz 2020 Perşembe) İmkansız aşkta gözyaşlarına boğan acı | Video
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Gençliğim Eyvah 5. son bölümden ikinci fragman yayınlandı | Video 13.07.2020 | 14:56
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Doğduğun Ev Kaderindir 12. Bölüm Fragmanı - Sezon finali | Video 30.06.2020 | 23:45
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Sefirin Kızı sezon finali fragmanı yayınlandı | Video 19.06.2020 | 12:23
TRT 1'in sevilen dizisi Şampiyon'un 16 Temmuz 2020 Perşembe günü yayınlanacak olan 30. Bölüm son fragmanı yayınlandı!