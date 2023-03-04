Yalı Çapkını 22. Bölüm TEK PARÇA İZLE! Yalı Çapkını SON BÖLÜM FULL HD İZLE | Video

Yalı Çapkını 22. bölüm 3 Mart 2023 Cuma akşamı 20:00'da Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizinin son bölümünde; yeni işe ve yeni düzenine alışmaya çalışan Ferit; bir taraftan da Seyran’la yakınlaşmanın yollarını arar. Yalı Çapkını 22. Bölüm izle full HD, kesintisiz ve tek parça seçenekleriyle takip edilebiliyor. İşte, Star TV dizi izle ekranı ile 3 Mart 2023 Yalı Çapkını son bölüm tek parça 'https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/bolumler/22-bolum' linkinden izleyebilirsiniz...