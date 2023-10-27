Yalı Çapkını 43. Bölüm fragmanı izle! Ferit baba oluyor! Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle ekranı ile gelecek hafta neler olacak? 27.10.2023 | 00:42 Yeni sezon ile ekranlara gelen Yalı Çapkını fragmanı yayında. Cuma günü ekranlara gelen dizinin takipçileri araştırmalara başladı. Star TV'nin başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor'un paylaştığı dizisi Yalı Çapkını son bölümü ile ekranlara gelmişti. Dram yüklü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yayımlandığı ilk günden beri dikkatleri üzerine çeken yapım 27 Ekim Cuma akşamı (yarın) yeni bölümü ile ekrana gelecek. Yalı Çapkını 43 Bölüm fragmanı izle Star TV ekranlarında yerini aldı. İşte, Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle linki... VİDEO DEVAM EDİYOR

Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları gündemi meşgul ediyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor'un paylaştığı yapım her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle araştırmaları hız kazandı. İşte, Yalı Çapkını 43. bölüm fragmanı izle ekranı…