Yargı 28. Bölüm TEK PARÇA İZLE! Kanal D Yargı Son Bölüm Kesintisiz FULL İZLE! | Video

Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Yargı 28. Son bölüm izle ekranı ile dizinin yayın gününden hemen sonra gündeme gelen konular arasında bulunuyor. Sevilen dizi Yargı'nın 10 Nisan Pazar günü yayınlanan 28. Bölümünde Ceylin, babasının öldüğü binada şok manzarayla karşılaşıyor. Dizinin bu haftaki bölümünü izlemek isteyenler Yargı 28. Bölüm izle ekranı araştırmasına çıktı. İşte Kanal D ile Yargı yeni ve son bölüm izle linki... 'https://www.kanald.com.tr/yargi/bolumler/yargi-son-bolum'

Ilgaz yakaladığı ipuçları sayesinde tek başına çıktığı yolda nihai gerçeğe ulaşmıştır ve bu gerçek onu kahretmiştir. Üstelik bu gerçeğin tam kalbinde olan Ceylin'in psikolojisi harap haldedir ve düştüğü yerden kalkmak için Ilgaz'a ihtiyacı vardır. Ilgaz bu büyük sırrın bilgisine sahipken sevdiği kadına karşı nasıl bir tutum takınacaktır?

Pars ve Eren ikilisinin gizli yürüttükleri soruşturma gün ışığına çıkmıştır. Ilgaz ile yolları kesiştiğinde tüm parçalar onlar için de usul usul yerine oturmuştur. Şimdi herkesin yüzleşmesi gereken meseleler ortaya çıkmışken, kim nasıl bir tavra bürünecektir?

Hayata sımsıkı tutunmak isteyen Ceylin, hayatında ilk büyük kararlar almıştır. Bu kararlarında Ilgaz'ı en yakınında, gücünü aldığı kaynak olarak gören Ceylin, ortaya çıkabilecek olan gerçeklerden henüz habersizdir. Her şeye rağmen yola devam etmek mümkün olabilecek midir?