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Bel ve boyun fıtığı tedavisinde ameliyatsız yöntemlerin avantajları nelerdir? | Video

Bel ve boyun fıtığı tedavisinde ameliyatsız yöntemlerin avantajları nelerdir? | Video
10.08.2021 | 15:18

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Beyin, Sinir ve Omurga Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tunç Koç, bel ve boyun fıtığı tedavisinde kullanılan ameliyatsız yöntemler ve avantajları hakkında bilgilerini aktardı.

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Bel fıtığının ameliyatsız tedavisi, fıtıklaşan eklemin içine kadar ulaşarak orada bir işlem gerçekleştirmek anlamına gelmektedir. Bu amaç için kullanılan 3 yöntem bulunmaktadır. Termal yöntemler olarak adlandırılan, ısı kullanılarak uygulanan tedavi yöntemleri. Burada en çok lazer ve radyofrekans dediğimiz yöntemler kullanılmaktadır. Günümüzde en çok tercih edilen, en yüksek ve başarılı sonuçları veren yöntemlerdir. Kimyasal madde uygulaması ile yapılan tedaviler. Ancak alerji oluşturmalarının yanı sıra ölümlere sebep olabilmeleri nedeniyle günümüzde tercih edilmemektedir. Mekanik yöntemler, eklemin mekanik yollar ile çok küçük parçalar haline getirilmesine bu parçaların aspiratör ile emilmesi kuralına dayanır. Tüm bu yöntemlerin ortak avantajları ise işlemlerin lokal anestezi altında, herhangi bir kesi olmadan, dikiş gerektirmeden, ince iğneler yardımı ile eklemin içine ulaşarak yapılmalarıdır. Aynı şekilde, kanama, enfeksiyon gibi komplikasyonlar yok denecek kadar azdır. İşlemler hastanede yatış gerektirmez, işlemden yarım saat ile bir saat sonra hastalar eve dönebilirler ve ertesi gün çalışabilirler.

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