Bu kadarına da pes! Evin içine uyuşturucu yetiştirmek için sera kurmuşlar | Video
Tunceli’de uyuşturucu satıcıları, kenevir yetiştirmek için bir evin odasına sera kurdu. Polis ekiplerince evde yapılan aramalarda 40 kök Hint keneviri, 19,43 gram esrar, 2 hava sirkülasyonu için vantilatör, 2 ısıtıcı, 1 termometre, 1 hava ve koku emici, 5 adet bitki gelişimi sağlayan kimyevi madde, 1 katlanabilir alüminyum havalandırma borusu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçtiğimiz günlerde de Pertek ilçesinde gerçekleştirdikleri şok uygulamada ticari bir takside bulunan şahıs üzerinde "Luna" isimli narkotik köpeğiyle yaptıkları aramada pantolon iç kısmında poşete sarılı şekilde 500 extacy hap ele geçirmiş, gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
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