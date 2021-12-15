Video Sağlık Çocuklarda diş çürükleri özgüven problemlerine neden oluyor | Video
Çocuklarda diş çürükleri özgüven problemlerine neden oluyor | Video

Çocuklarda diş çürükleri özgüven problemlerine neden oluyor | Video

15.12.2021 | 15:22

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Diş Hekimi Dr. Şahin Durmuş, çocukların diş sağlığının önemsenmesinin büyük önem taşıdığını belirtiyor.

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Çocuklarda diş çürükleri çok önemli bir konudur. Ebeveynlerde şöyle bir yanlış düşünce var; "Çocuğumuzun süt dişleri çürüdü ama çektirmemize veya tedavi ettirmemize gerek yok, nasıl olsa kendiliğinden düşecek". Ancak, süt dişlerinin çocukların ağzında yeme-içme dışında da birçok işlevi var. Süt dişleri, arkadan gelen daimi dişler için yer tutuculuk yapıyor yani, düşmesi gerekenden daha önce düştükleri zaman ya da çürüdükleri zaman alttan gelen dişler çapraşık ve yamuk gelebilir. Ayrıca, süt dişleri çürüdüğü zaman diş köklerindeki iltihaplar daimi dişleri de etkileyebilir. Özellikle çocukların ön dişlerinde oluşan çürükler tedavi edilmediği zaman, çocukların psikolojileri ve sosyal hayatları çok ciddi etkileniyor.

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