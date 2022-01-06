Video Sağlık Covid'den yıpranan akciğerleri güçlendirici nefes egzersizleri | Video
Covid'den yıpranan akciğerleri güçlendirici nefes egzersizleri | Video

Covid'den yıpranan akciğerleri güçlendirici nefes egzersizleri | Video

06.01.2022 | 12:53

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Covid-19 virüsü dolayısıyla en çok yıpranan akciğerler için güçlendirici nefes egzersizlerini aktaran fizyoterapist Çağıl Ertürk, “Doğru nefes egzersizleri sonrasında güçlenen ciğerlerimizle Covid virüsüne karşı daha hazırlıklı hale geliriz. Ayrıca güçlü ciğerler sizin muhtemel hastalık sürecinizi daha rahat atlatmanızı sağlar” dedi.

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