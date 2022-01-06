Covid'den yıpranan akciğerleri güçlendirici nefes egzersizleri | Video

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Covid-19 virüsü dolayısıyla en çok yıpranan akciğerler için güçlendirici nefes egzersizlerini aktaran fizyoterapist Çağıl Ertürk, “Doğru nefes egzersizleri sonrasında güçlenen ciğerlerimizle Covid virüsüne karşı daha hazırlıklı hale geliriz. Ayrıca güçlü ciğerler sizin muhtemel hastalık sürecinizi daha rahat atlatmanızı sağlar” dedi.