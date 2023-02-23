Erken teşhis, pankreas kanserinde de hayat kurtarıyor | Video
Kanser vakaları arasında korkutucu bir tür olan pankreas kanseri, ilerleyen aşamalara kadar belirti vermemesi sebebiyle genellikle ileri evrelerde kendisini gösteriyor. Bu nedenle erken teşhis, diğer türlerde de olduğu gibi pankreas kanserinde de hayat kurtaran bir öneme sahip.
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