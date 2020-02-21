Ortodontide saklı tel tedavisi sürecinde nelere dikkat etmeliyiz? | Video

Ortodontist Yrd. Doç. Dr. Cihan Aydoğan; Ortodontide saklı tel tedavisi sürecinde nelere dikkat etmeliyiz? Konusuyla ilgili bilinmesi gerekenleri sizler için anlattı. Ortodontide saklı tel tedavisi sürecinde hastaların dikkat etmesi gereken 3 genel kural bulunmaktadır. Apareylerine zarar verecek ölçüde çok sert gıdaları çiğneyip tüketmemeleri ve ağız hijyenini iyi sağlamaları gerekmektedir. Apareylerin varlığı ağızda hijyenin sağlanmasını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle hastalarımızın mutlaka günde en az 3 kere titiz diş fırçalama yapmaları, arayüz fırçası kullanmaları ve eğer doktorları tavsiye ederse diş ipi kullanmaları tavsiye edilmektedir.