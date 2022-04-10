Video Sağlık "Saç kıran değil, kalp kıran bir hastalık..." | Video

"Saç kıran değil, kalp kıran bir hastalık..." | Video

10.04.2022 | 13:52

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Oscar Ödül Töreni'nde Hollywood yıldızı Will Smith'in eşi Jada Smith'in dökülen saçları üzerinden şaka yapan sunucu Chris Rock'a tokat atmasının ardından, Türkiye'de alopesi hastalığına karşı önemli bir sosyal farkındalık çalışmasına imza atıldı. Alopesi hastaları 17 yaşındaki Ada Atakan ile İletişim Uzmanı Aslıhan Begüm Gökçınar'ın fikir öncülüğünde çekilen "Tokat Gibi Gerçekler" adlı videoda çarpıcı mesajlara yer verildi. Bir diğer alopesi hastası Ersel Peken'in de yer aldığı videoda bu hastalığa sahip kişilerin toplumda karşılaştıkları önyargıların zorluğu anlatıldı. "Sarımsak sür saçın çıksın, kelsin" gibi hakaretlere uğrayan, şapka ya da türban takıp kaş boyamak zorunda kalan alopesi hastalarının tek isteği "toplumda dışlanmamak"... Bu nedenle videonun en çarpıcı mesajı ise, "Saç kıran değil kalp kıran bir hastalık" oldu.

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Dünyada her 50 kişiden birinde görülen alopesi hastalığının türlerine dikkat çekmek amacıyla alopesi hastaları Ada Atakan, Aslıhan Begüm Gökçınar ve Ersel Peken'in oyunculuğunu üstlendiği "Tokat Gibi Gerçekler" filmi izleyenleri hastalığın farkındalığına çağırıyor. Tıpkı şeker ya da romatizma gibi bir bağışıklık sistemi hastalığı olan alopesinin kesinleşmiş tedavisi yok, cinsiyet ve ırktan bağımsız herkeste, her yaşta görülebiliyor.

SAÇKIRAN DEĞİL KALP KIRAN BİR HASTALIK

Dünya genelinde çok fazla insanda görünen ve kesinleşmiş tedavisi olmayan bu hastalık için ülkemizde saçkıran adı da kullanılıyor. Saçkıran ile aynı olmayan alopesi hastalığının en büyük yan etkisi "kalp kıran" bir hastalık olması. Bu hastalığa çok hazırlıksız yakalanan hastaları en çok üzen konu saçlarını kaybetmek değil, fiziksel görünüşleri hakkında yapılan kötü şakalar, ısrarcı bakışlar, patavatsız sorular.

#olduğungibisin fikri 17 yaşındaki alopesi hastası Ada Atakan ile alopesi hastası iletişim uzmanı Aslıhan Begüm Gökçınar tarafından ortaya atıldı. Fikir, Rafineri Studio kurucu ortağı ve kreatif direktörü Ayşe Bali, yönetmen Cihangir Ateşağaoğlu ve Case Productions kurucu ortağı Selim Kemahlı'nın da gönüllü dahil olması ile gelişerek tedavisi olmayan ve toplum baskısı yüzünden hastalığını peruk, şapka ile saklamaya çalışan alopesi hastalarına cesaret vermesi amacı ile "Tokat Gibi Gerçekler" filmine dönüştü.

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