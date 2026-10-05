A Milli Futbol Takımı'nda Bartuğ Elmaz'dan İtalya maçı sözleri!
05 Ekim 2026 20:28
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 4. haftasında İtalya deplasmanına konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nda Bartuğ Elmaz açıklamalarda bulundu.
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A Milli Futbol Takımı'nda Bartuğ Elmaz'dan İtalya maçı sözleri! 05.10.2026 | 20:28
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12:35
MAÇ ÖZETİ İZLE | Portekiz 2-1 Norveç 05.10.2026 | 00:44
09:23
MAÇ ÖZETİ İZLE | Hollanda 2-1 Sırbistan 05.10.2026 | 00:43
04:10
MAÇ ÖZETİ İZLE | Malta 1-0 Andorra 04.10.2026 | 23:42
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01:23
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01:21
GOL İZLE | Portekiz 1-1 Norveç (Joao Cancelo) 04.10.2026 | 22:35
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GOL İZLE | Portekiz 0-1 Norveç (Kristoffer Ajer) 04.10.2026 | 22:34
01:10
GOL İZLE | Hollanda 1-1 Sırbistan (Mihajlo Cvetkovic) 04.10.2026 | 22:32
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GOL İZLE | Hollanda 1-0 Sırbistan (Teun Koopmeiners) 04.10.2026 | 22:30
10:01
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04:08
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