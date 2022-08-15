Alanyaspor 3-3 Beşiktaş MAÇ ÖZETİ | Valerien Ismael: "Kendi kendimizi cezalandırdık" | Video
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Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Corendon Alanyaspor'la deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, 3-0 öne geçmesine karşın üstünlüğünü koruyamadı. Emrecan Uzunhan'ın kırmızı kartı sonrası Alanyaspor'un geri dönüşüne engel olamayan siyah-beyazlılar, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.