Video Spor Alperen Şengün’den depremzedeler için destek mesajı | Video
Alperen Şengün’den depremzedeler için destek mesajı | Video

Alperen Şengün’den depremzedeler için destek mesajı | Video

21.02.2023 | 09:35

Alperen Şengün, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerden etkilenen vatandaşlar için bir destek mesajı yayımladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Milli basketbolcu Alperen Şengün, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık birçok ilde ağır hasarlara sebep depremlerden etkilenen vatandaşlar için bir video paylaştı. Şengün paylaştığı videoda, "İlk günden beri ben gerçekten onlarlayım. Her gün onlar için dua ediyorum. Burada onların acısını birlikte yaşıyorum. Burada elimizden gelen her şeyi yaşamaya çalışıyoruz. Onların yanında olamadığım için gerçekten üzgünüm. Umarım bu günleri de atlatacağız. Daha iyi günler göreceğiz. İnşallah onlar için dua ediyorum. Onlar için, ben burada en iyi şekilde ülkemi temsil ediyorum. Umarım daha iyi günleri göreceğiz. Allah hepinizin yanında olsun" ifadelerini kullandı.

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