Video Spor Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin Türk kimliğini aldı

Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin Türk kimliğini aldı

Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin Türk kimliğini aldı
13.02.2020 | 15:47

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Shane Larkin'e Türkiye Cumhuriyeti kimliği verdi. Larkin yaptığı açıklamada "Herkese çok çok teşekkür ediyorum. 2 senedir Türkiye'deyim. İkinci evim gibi. Bu ülke adına basketbol oynayacağım için mutlu ve gururluyum. Umarım çok güzel başarılara imza atarız." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Shane Larkin'e Türkiye Cumhuriyeti kimliği verdi.

Larkin yaptığı açıklamada "Herkese çok çok teşekkür ediyorum. 2 senedir Türkiye'deyim. İkinci evim gibi. Bu ülke adına basketbol oynayacağım için mutlu ve gururluyum. Umarım çok güzel başarılara imza atarız.

Kabulde Anadolu Efes kaptanı Doğuş Balbay ve Başantrenör Ergin Ataman da yer aldı.

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