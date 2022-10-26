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Bakan Kasapoğlu Spor Bakanları Zirvesi'nde konuştu | Video 26.10.2022 | 09:32
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Erman Toroğlu: Beşiktaş Valerien Ismael'e ağır geliyor! 25.10.2022 | 08:13
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Taraftarlar Valerien Ismael'i istifaya davet etti | Video 24.10.2022 | 23:02
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Serdar Saatçı'dan çok sert hareket! Direkt kırmızı... | Video 24.10.2022 | 13:45
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Erden Timur'dan Erol Bilecik yanıtı! 24.10.2022 | 01:26
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Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu | Video 21.10.2022 | 13:26
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Kupada boş kaleye golü kaçırdı 20.10.2022 | 13:54
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Okan Buruk'a oğlundan doğum günü sürprizi | Video 19.10.2022 | 23:46
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Kastamonuspor taraftarlarının Galatasaray heyecanı | Video 19.10.2022 | 12:37
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Jesus ve Fenerbahçe'yi sayıkladı | Video 18.10.2022 | 13:57
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Karabağ taraftarından tokat gibi cevap! | Video 17.10.2022 | 17:05
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Mesut Özil'e mehterli kutlama | Video 16.10.2022 | 14:58
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Avrupa Konseyi 17. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı'nda konuştu.