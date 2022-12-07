Bakan Kasapoğlu'ndan öğrencilere KYK burs ve kredi müjdesi "Rakamlarla devrim yapacağız" | Video
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni yılda KYK burslarında önemli artış olacağının sinyalini verdi. Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde açıklayacak, rakamlarla devrim yapacağız" dedi.