Beşiktaş ile anlaşan Ghezzal, İstanbul'a geldi | Video
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Beşiktaş'ın çifte kupalı sezonunun en önemli mimarlarından Rachid Ghezzal, bonservisi konusunda Leicester City ile sağlanan anlaşma sonrası ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi.