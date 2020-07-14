Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman dönemi bitti

Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'da teknik direktör Ünal Karaman istifa etti. Ünal Karaman Çaykur Rizespor başında 9 maça çıkıp 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi almıştı. Karadeniz ekibindeki son gelişmeleri ise A Spor muhabiri Hakan Gündoğar aktardı. Gündoğar, "Kasımpaşa yenilgisinden sonra Ünal Karaman istifa etti. Yönetim ikna etmeye çalıştı fakat Karaman geri dönmeyeceğini açıkladı" dedi.