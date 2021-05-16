Video Spor Cenk Tosun'dan şampiyonluk yorumu! "Böylesi daha güzelmiş"

Cenk Tosun'dan şampiyonluk yorumu! "Böylesi daha güzelmiş"

Cenk Tosun'dan şampiyonluk yorumu!
15.05.2021 | 00:00

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Son dakika... Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen takım Beşiktaş oldu. Göztepe'yi 2-1 yenen siyah-beyazlılarda deneyimli golcü Cenk Tosun, A Spor'a açıklamalarda bulundu. Yıldız isim, "Sezonun emeğini aldık. Taraftarımız kusura bakmasın son haftaya bıraktık, daha önce bitirebilirdik ama son haftaya bırakmak daha güzel oluyormuş. Bütün takım arkadaşlarımın emeğine sağlık. Bizle bu mutluluğu paylaşan herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

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