Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe maçı öncesi soyunma odası görüntüleri paylaşıldı! O anlar sosyal medyada gündem oldu
Süper Lig'in 26.haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-0 mağlup olan Antalyaspor'da teknik direktör Emre Belözoğlu'nun mücadele öncesinde takımını motive ettiği görüntüler paylaşıldı. Belözoğlu'nun o anları sosyal medyada gündem oldu.
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