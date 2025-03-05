Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe maçı öncesi soyunma odası görüntüleri paylaşıldı! O anlar sosyal medyada gündem oldu

Süper Lig'in 26.haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-0 mağlup olan Antalyaspor'da teknik direktör Emre Belözoğlu'nun mücadele öncesinde takımını motive ettiği görüntüler paylaşıldı. Belözoğlu'nun o anları sosyal medyada gündem oldu.