Video Spor Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe maçı öncesi soyunma odası görüntüleri paylaşıldı! O anlar sosyal medyada gündem oldu
Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe maçı öncesi soyunma odası görüntüleri paylaşıldı! O anlar sosyal medyada gündem oldu

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe maçı öncesi soyunma odası görüntüleri paylaşıldı! O anlar sosyal medyada gündem oldu

05.03.2025 | 15:58

Süper Lig'in 26.haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-0 mağlup olan Antalyaspor'da teknik direktör Emre Belözoğlu'nun mücadele öncesinde takımını motive ettiği görüntüler paylaşıldı. Belözoğlu'nun o anları sosyal medyada gündem oldu.

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Emre Belözoğlu’nun Fenerbahçe maçı öncesi soyunma odası görüntüleri paylaşıldı! O anlar sosyal medyada gündem oldu 00:46
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