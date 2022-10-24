Erden Timur'dan Erol Bilecik yanıtı!

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, sarı kırmızılıların Alanyaspor ile oynadığı mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Timur, Fenerbahçe'nin Başakşehir maçında penaltı beklediği pozisyonla ilgili olarak "Pozisyonda el var" dedi.