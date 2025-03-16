Fatih Tekke: "Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı" | Video 16.03.2025 | 08:36 Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 3-0 kazanılan Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, göreve gelmesiyle ilgili heyecanlanmaya bile fırsatının olmadığını söyleyerek, "Böyle bir galibiyete ihtiyacım vardı" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Başakşehir 3-0 mağlup etti. Mücadele sonrası Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Göreve geldiği günden bu yana nasıl bir çalışma yaptığından bahsederek sözlerine başlayan Tekke, "3 gün içerisinde çalıştığımız şeyleri hatırlatmada fayda var. Konumlanma çalışmıştık. Bugün oyun genelinde beklemedik. Etkinlik dışında konumlanmamız iyiydi. Top rakipteyken ön alan baskılarımız iki şekildeydi. Çağdaş hocanın yerleşmesi çok iyi. Kendisi beğendiğim bir hoca. Bugünkü maçın hikayesi 'Allah lütfetti' diyelim. Uğurcan'ın kırılma anındaki camiaya olan katkısı. Görünmeyen çok oyuncu var. Genel hatlarıyla Trabzonspor'un oyun şekli tabii ki bu değil. Skora baktığınız zaman herkes olumlu şeyler söyleyebilir. Ben öyle bakmıyorum. Bugün bir şeyler bekliyordum. Onlar oldu diyebilirim. Galibiyet hepimizi mutlu etti" ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARIMA HAYATTAN VE OYNADIĞINIZ OYUNDAN KEYİF ALDIN DEDİM"

Trabzonspor'da oynatmak istediğini oyun felsefesinden bahseden Tekke, "3 gün içerisinde sadece top rakipten ön alan baskısı ve ön alan baskısını kıran bir takım olarak oynamaya çalıştık. Topla oynama konusunda ikinci yarıda kırmızı kartın oluşu diyebilirim. Deplasmanda galip gelemeyen takım ve hocanın ilk maçı. Hayatımın her anında kendim gibi oynamaya çalışan biriyim. Oyuncularıma şunları söyledim; hayattan keyif alın. Oynadığınız oyundan keyif alın. Antrenmana iyi ki var deyip gelin. Kavga edelim beraber. Bu toprakların en önemli özelliği budur. Kavga edenden kastım bir yumruk olabilmek için birlik olmanız gerekiyor" diye konuştu.

"RİTİM BULMALIYIZ, BUNUN İÇİNDE ÇOK TEKRAR YAPMALIYIZ"

Kendi oyun sisteminde olmazsa olmazının önde baskı olduğunu vurgulayan Tekke, "Kendimize ait olan bazı oyun felsefeleri var. Benim olmazsa olmazlarımdan bir tanesi ön alan baskısı. 90 dakika bunu yapabilmek çok mümkün değil. Bunu rakibin durumlarına karşı bir sürü detayı var. Oyuncuların hepsinin net ismini bile söyleyemiyorum. Onlar da bizimkini bilmeyebilir. Oyun felsefesi olarak dışarıdan gördüğünüzde bir düzen olacağını söylüyorum. Oyuncuların isteği ve arzusuyla olacak. Bir netlik olacak. Özkan Sümer'in söylediği gibi 'Her şey belirgin olmalı'. Benim için en önemli şey belirginlik. Bu belirginliği topa sahip olarak yapabiliriz. Ritim bulmamız lazım. Ritim için bunun çok tekrarı gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Mücadelede atılan 3 golün kenar hücumlarından geldiğinin hatırlatılması üzerine konuşan Tekke, "Merkez hücum yapmayı da severim. Bunun ülke futbolunda çok denemeyen bir adamım. Bunun için ciddi tekrar, benzer oyuncularla çok tekrar edilmiş olması gerekiyor. Rakibi bir şekilde hareket ettirdiğimizde kenar hücumu yapmış oluyorsunuz. Genel hatlarıyla topa sahip olmak isteyen bir teknik adamım. Bu da genel hatlarıyla kenarlara hakim olmanız gerekiyor" sözlerini sarf etti.

"GEL DEDİLER ÇOK HIZLI GELDİM. HEYECANLANMAYA BİLE FIRSATIM OLMADI"

Trabzonspor'a geldikten sonra heyecanlanmaya bile fırsatının olmadığını dile getiren Fatih Tekke, "4.5, 5.5- 10.5 detayları bilmiyorum. Gel dediler çok hızlı geldim. Heyecanlanmaya bile fırsatım olmadı. Bugün Çağdaş hoca için olumsuz tezahüratlar oldu. Gayet de iyi oynadı. Ülke böyle bir ülke. Futbol adına konuşmaya çalıştığınızda cezalandırılıyorsunuz. Bugün Fatih Tekke'nin bence etkisi yok. Çok az. Klopp, 'Bana 4 yıl verin' demişti. Ben şimdi buradan bana 4 ay verin desem ne dersiniz? Kim veriyor ki. Oyunla kimse ilgilenmiyor. Ülkedeki teknik adamların hepsi bir torbanın içerisinde. Nasıl seçiliyor çok net. Kolay bir iş değil. Zamana ihtiyaç var. Taraftarımız bana kızsın istiyorum. Aynı duyguları paylaşıyorum. Fatih Tekke bile isteye bu camiaya zarar vermek istemez. Bunu biliyorlar. Kendi evlatlarınıza güvenin. Çağdaş'a güvenin. İyilere yardımcı olun" dedi.

"BÖYLE BİR GALİBİYETE İHTİYACIMIZ VARDI"

Trabzonspor'un ligde tekrardan üst sıralarda mücadele etmesi için zamana ihtiyaçları olduğunu belirten Tekke, "Böyle bir süre vermek kolay değil. Öncelikle maç maç gitmek zorundayız. Kupada belli bir hedefimiz var. Onu yakalamalıyız ancak kolay değil. Yakın zamanda oynayacağımız önemli maçlar var. Her maç bizim zor olacak. Takımın içerisinde oyuncularla bireysel olarak çok konuşmadım. Kalmak isteyen, gitmek isteyen oyuncular konusunda bir adım atmadık daha. Trabzonspor topraklarında oyuncu her zaman yetişir ve çıkar. Onlara dokunmak ve geliştirmek önemlidir. Bunları doğru şekilde ilerletmemiz lazım. Problemleri saymak istersek çok var. Kısa sürede neyi düzelmemiz gerekiyor buna yoğunlaşmamız lazım. Camia ve insanların yaptığı yanlışları tekrar gündeme getirmeye gerek yok. Taraftara ve camiaya olan borcumu ödemem lazım. Benim sadece tekrar ve tekrar yapmam gereken çalışmaya devam etmek. Bugün yaptım onu. Kendim gibi davranıyorum. Bugün Fatih Tekke ve ekibi çalıştı ama etkisi birazdı. Oyuncularım, taraftar, duygu. Hepsine teşekkür ederim. Başta da Uğurcan kaptanımıza teşekkür ederim. Böyle bir şeye ihtiyacımız vardı. Moralimiz yerine geldi" diyerek sözlerini sonlandırdı.