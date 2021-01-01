Fatih Terim'den Omar'a ziyaret!

Galatasaray'ın Norveçli sağ beki Omar Elabdellaoui, dün gece yılbaşı partisinde elindeki havai fişeğin patlaması sonucu elinden ve gözlerinden ciddi şekilde yaralandı. Hemen hastaneye kaldırılan deneyimli oyuncu tedavi altına alınırken, görme kaybı yaşama ihtimali olduğu ifade edildi. Oyuncusunu ziyarete gelen Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Omar'ın bu zor günleri atlatacağını belirten tecrübeli hoca, "Bizim için insan sağlığı her türlü başarıdan, her türlü sıralamadan önemlidir. Onun sağlığına kavuşması bizim için yeterlidir. Dünden bir hiçbirimiz iyi değiliz" şeklinde konuştu."