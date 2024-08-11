Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan sarı kart açıklaması!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3 puanla ayrıldıkları Adana Demirspor maçı sonrası takımın şu anda iyi durumda olmadığına dikkat çekerek zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi.
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